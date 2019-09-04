Итоги августа в кинопрокате России: и плюс, и минус

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в августе 2019 года составили 3,742 млрд рублей, что на 24,17% меньше, чем было месяцем ранее, но зато сразу на 24,66% больше, чем было в августе прошлого года. При перерасчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $58,037 млн, падение в отношении июля − на 25,60%, а в отношении августа прошлого года − рост на 24,16%.

В августе зрители ходили в кино не так активно, как месяцем ранее: российские кинотеатры продали 15,000 млн билетов, что на 26,12% меньше, чем в июле, а также на 20,14% больше, чем в августе 2018 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ наблюдается аналогичная картина: рост относительно показателей прошлого года и падение относительно цифр июля 2019-го. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в августе 2019 года 4,188 млрд рублей и привлекли 17,176 млн зрителей. Это на 24,02% и 25,98% меньше, чем было месяцем ранее. По сравнению с августом 2018-го рост бокс-офиса составил 31,03%, а рост посещаемости − 27,43%. За август кинотеатры России и СНГ получили $64,994 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы выросли на 30,62%, а в сравнении с прошлым месяцем − упали на на 25,40%.

Самыми кассовыми релизами этого месяца стали экшн ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (UPI) и новый фильм Квентина Тарантино ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR).

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04.09.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова