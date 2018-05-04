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«Мстители» установили новый рекорд

«Война бесконечности» освоила около 260 млн рублей

Стартовавшие в минувший четверг МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR) устновили новый рекорд сборов в первый день кинопроката. По предварительным и неофициальным данным, релиз освоил на территории России около 260 млн рублей, что больше по сравнению с предыдущим рекордсменом, кинокомиксом ОТРЯД САМОУБИЙЦ, в активе которого было 254 млн рублей за четверг. 

С таким резвым стартом МСТИТЕЛИ, разумеется, претендуют и на рекорд первого уикенда. Впрочем, без сильного падения в пятницу здесь не обойдется. Скорее всего, обновится ли рекорд последних ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ (968 млн рублей без учета СНГ) определится только в воскресенье.

Российская военная драма СОБИБОР  (CRP), несмотря на такой старт лидера, сумела собрать около 12 млн рублей. Приросты на выходных у нее будут гораздо выше, поэтому релиз претендует на 90-100 млн рублей за весь уикенд.

ТОП-5: ЛУЧШИЕ СТАРТОВЫЕ ДНИ В РОССИИ (БЕЗ УЧЕТА СНГ)

Фильм Дата старта Сборы в
первый день,
млн руб.		 Примечание Сборы за
первый уикенд,
млн руб.
1 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ 03.05.18 260,0 - -
2 ОТРЯД САМОУБИЙЦ 04.08.16 254,0 - 747,6
3 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3 02.05.13 249,3 Выходной день 692,5
4 КРЕДО УБИЙЦЫ 05.01.17 236,4 Выходной день 599,6
5 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ 25.05.17 217,0 - 968,0

04.05.2018 Автор: Андрей Белый

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