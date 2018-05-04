«Мстители» установили новый рекорд

Стартовавшие в минувший четверг МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR) устновили новый рекорд сборов в первый день кинопроката. По предварительным и неофициальным данным, релиз освоил на территории России около 260 млн рублей, что больше по сравнению с предыдущим рекордсменом, кинокомиксом ОТРЯД САМОУБИЙЦ, в активе которого было 254 млн рублей за четверг.

С таким резвым стартом МСТИТЕЛИ, разумеется, претендуют и на рекорд первого уикенда. Впрочем, без сильного падения в пятницу здесь не обойдется. Скорее всего, обновится ли рекорд последних ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ (968 млн рублей без учета СНГ) определится только в воскресенье.

Российская военная драма СОБИБОР (CRP), несмотря на такой старт лидера, сумела собрать около 12 млн рублей. Приросты на выходных у нее будут гораздо выше, поэтому релиз претендует на 90-100 млн рублей за весь уикенд.

ТОП-5: ЛУЧШИЕ СТАРТОВЫЕ ДНИ В РОССИИ (БЕЗ УЧЕТА СНГ)

04.05.2018 Автор: Андрей Белый