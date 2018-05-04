«Мстители» установили новый рекорд

Стартовавшие в минувший четверг МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR) устновили новый рекорд сборов в первый день кинопроката. По предварительным и неофициальным данным, релиз освоил на территории России около 260 млн рублей, что больше по сравнению с предыдущим рекордсменом, кинокомиксом ОТРЯД САМОУБИЙЦ, в активе которого было 254 млн рублей за четверг.
С таким резвым стартом МСТИТЕЛИ, разумеется, претендуют и на рекорд первого уикенда. Впрочем, без сильного падения в пятницу здесь не обойдется. Скорее всего, обновится ли рекорд последних ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ (968 млн рублей без учета СНГ) определится только в воскресенье.
Российская военная драма СОБИБОР (CRP), несмотря на такой старт лидера, сумела собрать около 12 млн рублей. Приросты на выходных у нее будут гораздо выше, поэтому релиз претендует на 90-100 млн рублей за весь уикенд.
ТОП-5: ЛУЧШИЕ СТАРТОВЫЕ ДНИ В РОССИИ (БЕЗ УЧЕТА СНГ)
|№
|Фильм
|Дата старта
|Сборы в
первый день,
млн руб.
|Примечание
|Сборы за
первый уикенд,
млн руб.
|1
|МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ
|03.05.18
|260,0
|-
|-
|2
|ОТРЯД САМОУБИЙЦ
|04.08.16
|254,0
|-
|747,6
|3
|ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3
|02.05.13
|249,3
|Выходной день
|692,5
|4
|КРЕДО УБИЙЦЫ
|05.01.17
|236,4
|Выходной день
|599,6
|5
|ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
|25.05.17
|217,0
|-
|968,0
04.05.2018 Автор: Андрей Белый
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