Предварительная касса уикенда: «Балканский рубеж» занял первое место

По предварительным и неофициальным данным, первое место в российском кинопрокате заняла отечественная картина БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (Fox). В ее активе примерно 125-126 млн рублей по итогам прошедшего уикенда. Это больше, чем было у СОБИБОРА, но меньше по сравнению со стартовыми показателями фильмов АВГУСТ. ВОСЬМОГО и 28 ПАНФИЛОВЦЕВ.

Другая российская новинка – ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (WDSSPR) – расположилась на втором месте в чарте с предварительной кассой 97-100 млн рублей. Недавние ЛЮБОВНИЦЫ собирали на старте 108 млн рублей, а КАК Я СТАЛ РУССКИМ – 72 млн рублей.

На третьей строчке в непосредственной близости от ТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ расположился мультфильм ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (СРР), который заработал около 93-95 млн рублей. ШЕРЛОК ГНОМС, другой мультфильм от студии Paramount Animation, в свой первый уикенд брал 76 млн рублей. КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (VLG) заработал примерно 67-68 млн рублей – это лучший старт среди мультфильмов «Вольги» с января 2017 года, когда выходила БАЛЕРИНА.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

25.03.2019 Автор: Андрей Белый