Касса четверга: в лидеры вышел «Поезд в Пусан»

Лидером кассовых сборов первого дня нового уикенда, согласно данным ЕАИС, стал южнокорейский апокалиптический зомби-экшн ПОЕЗД В ПУСАН (PVZGL). Всего одним сеансом лента собрала 12,575 тыс. рублей. На данный сеанс было продано 28 кинобилетов. В широком прокате эта лента демонстрировалась в ноябре-декабре 2016 года. Сейчас стала хитом в одном из автокинотеатров.

Второе место в топе с результатом в 8 тыс. рублей у свежего хоррора ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP). За четверг состоялись 4 сеанса этой картины, на которые также было продано 28 кинобилетов. Третье место в четверг оказалось в руках анимационного фильма КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ (MG). На ее единственный сеанс было продано 47 кинобилетов, принесших в кассу картины 5,875 тыс. рублей.

Три сеанса, принесших в общей сложности 3,150 тыс. рублей состоялись у другого мультфильма − ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI). На этот проект за четверг было продано 18 кинобилетов. Релиз занял четвертое место топа. А на пятом месте с 3 тыс. рублей оказалась российская авантюрная лента НОМЕР ОДИН (MG). На ее единственный сеанс было продано 10 кинобилетов.

В топ-10 по кассовым сборам также попали фильмы ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF), ОПАСНАЯ РОЛЬ ДЖИН СИБЕРГ (RWV), МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ (PNR), ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ (TNL) и СОНИК В КИНО (CPP).

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05.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС