Касса четверга: прокат снова возглавили «Джентльмены»

По данным системы ЕАИС, лидером первого дня нового киноуикенда стала криминальная комедия Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). Лента собрала 54,977 тыс. рублей. В кинотеатрах страны прошло 17 сеансов этой картины, на нее было продано 110 кинобилетов.

Столько же сеансов досталось обладателю второго места − фильму СОНИК В КИНО (CPP). На эту семейную картину было продано 199 кинобилетов, которые позволили ей собрать 43,5 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров еще один проект, рассчитанный на семейную аудиторию, − мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI). У фильма было 42 сеанса, на которые продали 201 кинобилет. Лента собрала 38,260 тыс. рублей.

Четвертое место и 36 тыс. рублей у французской романтической драмы ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ (EXP). У этого фильма был только один сеанс в одном из московских автокинотеатров, на него было продано 36 кинобилетов. На пятом месте фантастический экшн АПГРЕЙД (EXP). Двумя сеансами эта картина собрала 15,1 тыс. рублей. На них продали в общей сложности 32 кинобилета.

По данным ЕАИС, в топ-10 четверга также вошли: фантастический экшн БЛАДШОТ (SPPR), семейный фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ (PNR), хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP), детектив ДОСТАТЬ НОЖИ (CP) и фильм-катастрофа ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF).

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10.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС