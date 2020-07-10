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Касса четверга: прокат снова возглавили «Джентльмены»

Основные сборы по прежнему обеспечивают автокинотеатры

По данным системы ЕАИС, лидером первого дня нового киноуикенда стала криминальная комедия Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). Лента собрала 54,977 тыс. рублей. В кинотеатрах страны прошло 17 сеансов этой картины, на нее было продано 110 кинобилетов. 

Столько же сеансов досталось обладателю второго места − фильму СОНИК В КИНО (CPP). На эту семейную картину было продано 199 кинобилетов, которые позволили ей собрать 43,5 тыс. рублей.  Замыкает тройку лидеров еще один проект, рассчитанный на семейную аудиторию, − мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI). У фильма было 42 сеанса, на которые продали 201 кинобилет. Лента собрала 38,260 тыс. рублей.

Четвертое место и 36 тыс. рублей у французской романтической драмы ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ (EXP). У этого фильма был только один сеанс в одном из московских автокинотеатров, на него было продано 36 кинобилетов. На пятом месте фантастический экшн АПГРЕЙД (EXP). Двумя сеансами эта картина собрала 15,1 тыс. рублей. На них продали в общей сложности 32 кинобилета.

По данным ЕАИС, в топ-10 четверга также вошли: фантастический экшн БЛАДШОТ (SPPR), семейный фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ (PNR), хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP), детектив ДОСТАТЬ НОЖИ (CP) и фильм-катастрофа ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF).

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10.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС

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