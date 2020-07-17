Касса четверга: на первом месте «Мой шпион»

Российский кинопрокат продолжает оживать: кассовые сборы растут на глазах, хотя, конечно, они еще очень далеки от тех, что были до карантина. Тем не менее, в кинотеатры выходит новое кино. Одной из таких новинок стала комедия МОЙ ШПИОН (MG). Лента уверенно выиграла четверг и претендует на победу по итогам уикенда. По данным ЕАИС, представленным к вечеру пятницы, в первый день нового кинопрокатного уикенда эта лента собрала 217,845 тыс. рублей. Состоялось 122 киносеанса данной картины, на которые было продано в общей сложности 777 кинобилетов.

МОЙ ШПИОН опережает другую новинку проката − триллер ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG). Эта лента с Дэниэлом Рэдклиффом собрала за четверг 162,370 тыс. рублей (данные ЕАИС). Состоялось 64 сеанса этой картины, на которые было продано 459 кинобилетов.

Третье место с заметным отставанием от второго у фантастического триллера МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ (KNLG). По данным ЕАИС, в четверг состоялось 53 сеанса этого релиза, на которые в общей сложности продано 254 кинобилета. Лента собрала 59,810 тыс. рублей.

Четвертое и пятое места топа четверга остались за семейным контентом, а точнее мультфильмами. Так, ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI) получили 56,475 тыс. рублей, а ВПЕРЕД (WDS) − 40,265 тыс. У ТРОЛЛЕЙ состоялся 51 киносеанс, на которые было продано 350 кинобилетов. У ВПЕРЕД все скромнее: 22 киносеанса и 153 кинобилета.

В топ-10 по четвергу по данным ЕАИС также попали: комедия МОЯ СОБАКА ИДИОТ (PVZGL), свежая комедия МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ (PRD), криминальная комедия ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG), драма ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ (EXP) и авантюрный триллер АФЕРА В МАЙАМИ (EXP).

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17.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС