Касса четверга: «Мой шпион» снова первый

Лидером кассовых сборов первого дня нового уикенда снова стала комедия МОЙ ШПИОН (MG). По данным ЕАИС, лента собрала 185,600 тыс. рублей, что на 15% меньше, чем неделей раньше. За четверг состоялось 127 сеансов этой картины, на которые продали 716 кинобилетов. Нет сомнений, что в отсутствии крупных новинок МОЙ ШПИОН останется лидером и по итогам всего уикенда, но покорится ли ему миллион рублей, как это случилось неделю назад, сказать трудно.

Второе место, как и в прошлый четверг, занял проект ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG). Лента, по данным ЕАИС, получила 148,612 тыс. рублей. Это на 8,5% меньше, чем неделю назад. При этом, у фильма состоялось больше сеансов − 84 против 64 в прошлый четверг. На них было продано 582 кинобилета (в прошлый четверг их было 458).

На третье месте новинка − мультфильм ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (CPF). На 80 сеансов этого релиза по всей стране продали 508 кинобилетов. Проект собрал, по данным ЕАИС, 86,870 тыс. рублей, лишь немного обойдя занявших четвертое место ТРОЛЛЕЙ: МИРОВОЙ ТУР (UPI). Мэйджорский мультфильм получил 85,957 тыс. рублей, собранных за счет 89 сеансов и 519 кинобилетов. Касса ТРОЛЛЕЙ в этот четверг на 34% выше, чем была неделю назад.

Замыкает топ-5 фильм ОСНОВАТЕЛЬ (CPF). Лента, которая уже несколько недель с успехом идет в онлайн-кинотеатрах, в прошедший четверг, по данным ЕАИС, сумела собрать в кинотеатрах традиционных 71,722 тыс. рублей. У ОСНОВАТЕЛЯ было 44 сеанса, на которые продали 230 кинобилетов.

В десятку лучших по дню по величине кассовых сборов также попали фильмы: криминальная комедия ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG), комедия МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ (CAE), хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP), фантастический триллер МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ (KNLG) и комедия МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ (PRD).

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24.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС