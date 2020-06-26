Касса четверга: «Матрица» уверенно лидирует

Лидером кассовых сборов четверга неожиданно стал фильм 1999 года МАТРИЦА (MRS). Голливудская классика с успехом прошла в одном из автокинотеатров. По данным ЕАИС, один сеанс картины собрал 43 тыс. рублей, на него было продано 43 кинобилета. Второе место с большим отставанием от лидерам занимают ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). Тремя сеансами картина собрала 15,2 тыс. рублей. На них было продано 42 кинобилета. Замыкает тройку лидеров четверга семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ (PNR), на два сеанса которого было продано 55 кинобилетов. Лента собрала 11,4 тыс. рублей.

На четвертом месте топа еще один фильм с Киану Ривзом − РЕПРОДУКЦИЯ (PRD). За четверг, по данным ЕАИС, эта картина собрала 10 тыс. рублей. У фильма был один сеанс, на него продали 24 кинобилета. А на пятом месте биографическая драма с Рене Зеллвегер ДЖУДИ (PRD). На единственный сеанс этой картины продали всего семь кинобилетов. Сборы фильма составили 7 тыс. рублей.

В топ-10 фильмов четверга, по данным ЕАИС, также вошли боевики ДЖОН УИК 3 (CP) и ИНОСТРАНЕЦ (PRD), триллер ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ (SPPR), семейный экшн СОНИК В КИНО (CPP) и мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI).

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26.06.2020 Автор: Артур Чачелов