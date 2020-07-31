Касса четверга: и снова в лидерах «Мой шпион»

Вот уже третью неделю подряд лидером кассовых сборов четверга становится голливудская комедия МОЙ ШПИОН (MG). По данным ЕАИС, 30 июля эта лента собрала 138,166 тыс. рублей, что на 25% меньше, чем неделей раньше. Впрочем, по итогам недели картину ждет неминуемый взлет сборов, так как открываются кинотеатры Москвы и части центральных регионов, а она там расписана очень хорошо. Ожидается, что МОЙ ШПИОН уверенно возглавит уикенд. В четверг же состоялось только 120 сеансов картины, которые посетило 600 зрителей.

Второе место, как и в прошлые четверги, занял другой зарубежный проект − ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG). Лента, по данным ЕАИС, получила 137,012 тыс. рублей. Это на 8% меньше, чем неделю назад. Кстати, неделю назад было точно такое же падение. У фильма состоялось 84 сеанса, на которые было продано 475 кинобилетов (против 582 кинобилетов в прошлый четверг).

На третье месте остался мультфильм ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (CPF). На 101 сеанс этого релиза по всей стране продали 535 кинобилетов. По данным ЕАИС, за четверг проект собрал 91,354 тыс. рублей, что на 5% больше, чем неделю назад. Лента с легкостью обошла новинку недели − фэнтези АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА (PRD). Проекту досталось 77,630 тыс. рублей и 81 сеанс. На них было продано 294 кинобилета.

Замыкает топ-5 мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI). Неделю назад он был на четвертом месте. Мейджорский проект получил 74,562 тыс. рублей, что на 13% меньше, чем в прошлый четверг.

В десятку лучших по дню по величине кассовых сборов также попали следующие фильмы: новый хоррор ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ (WP), хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP), новая комедия ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ! (PNR), драма ОСНОВАТЕЛЬ (CPF) и детектив ДОСТАТЬ НОЖИ (CP).

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31.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС