Предварительная касса четверга: «Доктор Сон» возглавил прокат

Лидером четверга стал хоррор Майка Флэнегана ДОКТОР СОН (CAO). По неофициальным данным, релиз заработал 18,5 млн рублей, что должно дать за уикенд порядка 140-150 млн рублей.

Около 12 млн рублей заработал в четверг лидер прошлой недели СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI). Ощутимое падение для анимационных фильмов, однако, учитывая расширенный прошлый уикенд, а также закончившиеся школьные каникулы, вполне предсказуемое. За четыре дня мультфильм должен записать на свой счет 140-160 млн рублей.

Новый фильм режиссера Николая Хомерики ДЕВЯТАЯ (СР) заработал за четверг приблизительно 5 млн рублей. Это позволит мистическому триллеру освоить за уикенд всего около 40 млн рублей.



Другая новинка, фильм с Джонни Деппом в главной роли ВО ВСЁ ТЯЖКОЕ (EXP), заработала за первый день проката 4 млн рублей. Отличный результат, учитывая не слишком активные предпродажи. По итогам уикенда на счету фильма может оказаться порядка 24-28 млн рублей.



Хорошую стойкость показывает российский триллер ТЕКСТ (СР). В свой третий четверг фильм заработал чуть более 5 млн рублей и может пополнить свою копилку на 35-40 млн рублей по итогам уикенда.



Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

08.11.2019 Автор: Георгий Романов