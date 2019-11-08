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Предварительная касса четверга: «Доктор Сон» возглавил прокат

«Девятая» показала более чем скромный результат

Лидером четверга стал хоррор Майка Флэнегана ДОКТОР СОН (CAO). По неофициальным данным, релиз заработал 18,5 млн рублей, что должно дать за уикенд порядка 140-150 млн рублей. 

Около 12 млн рублей заработал в четверг лидер прошлой недели СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI). Ощутимое падение для анимационных фильмов, однако, учитывая расширенный прошлый уикенд, а также закончившиеся школьные каникулы, вполне предсказуемое. За четыре дня мультфильм должен записать на свой счет 140-160 млн рублей.

Новый фильм режиссера Николая Хомерики ДЕВЯТАЯ (СР) заработал за четверг приблизительно 5 млн рублей. Это позволит мистическому триллеру освоить за уикенд всего около 40 млн рублей. 

Другая новинка, фильм с Джонни Деппом в главной роли ВО ВСЁ ТЯЖКОЕ (EXP), заработала за первый день проката 4 млн рублей. Отличный результат, учитывая не слишком активные предпродажи. По итогам уикенда на счету фильма может оказаться порядка 24-28 млн рублей.

Хорошую стойкость показывает российский триллер ТЕКСТ (СР). В свой третий четверг фильм заработал чуть более 5 млн рублей и может пополнить свою копилку на 35-40 млн рублей по итогам уикенда.

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08.11.2019 Автор: Георгий Романов

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