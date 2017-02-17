Предварительная касса четверга: «Великая стена» впереди

После сильного скачка кассовых сборов в день святого Валентина, в четверг на рынке наблюдалось относительно спокойствие. Однако вполне возможно, что из-за этого приросты на выходных будут немного больше обычного.

Лидером кинопроката стала картина ВЕЛИКАЯ СТЕНА (UPI), освоившая в четверг, по предварительным и неофициальным данным, около 31-33 млн рублей на территории России (в странах СНГ для нее начался уже четвертый уикенд). Это может принести релизу к концу воскресенья около 200-220 млн рублей, что схоже с результатом фильма Я, ФРАНКЕНШТЕЙН (209 млн), но меньше, чем было у БОГОВ ЕГИПТА (299 млн) или ПОСЛЕДНЕГО ОХОТНИКА НА ВЕДЬМ (254 млн).

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR), судя по первым данным, в свой первый полноценный уикенд может собрать меньше, чем на превью-показах. В четверг картина собрала примерно 12,5-13 млн рублей в России, что может дать 80-90 млн рублей за уикенд. Три дня превью-показов, напомним, принесли 94 млн рублей.

Российская комедия ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (СР) Романа Каримова расположилась на четвертой строчке чарта с результатом около 9,5 млн рублей. По итогам уикенда это может дать около 65-75 млн рублей. А общая сумма сборов к концу воскресенья, с учетом вторника и среды, приблизится к 100 млн рублей.

Среди релизов меньшего масштаба удачнее всех стартовал фильм ПАТЕРСОН (AONE), на счету которого около 1,2-1,3 млн рублей.

17.02.2017 Автор: Андрей Белый