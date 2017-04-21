Предварительная касса четверга: «Кухня» стартовала слабее предыдущей части

Российская комедия КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА стартовала несколько слабее, чем от нее ожидали. По предварительным и неофициальным данным, первый день в прокате принес картине около 21 млн рублей. В этом случае, по итогам уикенда проект может рассчитывать на 150-160 млн рублей. Первая КУХНЯ выходила в прокат на майских праздниках и собрала 236 млн рублей + еще 8,7 млн она заработала на превью (данные по России и СНГ). Этот результат был достигнут в том числе и благодаря большому числу выходных дней. Новый фильм вышел в совсем иных условиях.

Еще одна крупная новинка недели – анимационный проект УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ – начинает свою жизнь в прокате довольно резво. По предварительным данным четверг принес мультфильму 4,6–4,8 млн. Это чуть больше, чем было на старте у мультфильма ВОЛКИ И ОВЦЫ год назад. Приросты на выходных у такого релиза предугадать крайне трудно. Итоговые сборы УРФИНА по уикенду могут варьироваться от 55 до 75 млн.

Лидером проката остался ФОРСАЖ 8. По предварительным данным картина собрала за четверг около 37 млн рублей, и это на 75% меньше, чем в стартовый день неделю назад. Однако в течение уикенда столь стремительное падение должно скоррелироваться. Скорее всего, к концу воскресенья лента придет к результату в районе 250 млн рублей.

Стартовавший в этот четверг американский триллер НАВАЖДЕНИЕ собрал по предварительным и неофициальным данным около 4 млн рублей. Таким образом, к концу уикенда в копилке ленты окажется около 30 млн рублей.

21.04.2017 Автор: Артур Чачелов