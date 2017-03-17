Предварительная касса уикенда: «Красавица» и «Сплит» творят чудеса

В российском прокате ожидается еще один крайне успешный уикенд. Если КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ и ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ идут примерно в рамках ожиданий, то одну из главных сенсаций года творит СПЛИТ (UPI). По предварительным и неофициальным данным, картина собрала на территории России около 39-40 млн рублей в первый день проката, что даже по скромным расчетам может дать 170-180 млн рублей. Но вполне вероятен и исход с 200+ млн рублей за уикенд. В любом случае, это будет из лучших стартов среди хорроров в отечественном прокате.

Лидером же четверга стала картина КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ (WDSSPR), в активе которой 43-45 млн рублей в России. Приросты на выходных у этого релиза будут существенно выше, чем у СПЛИТА, поэтому от релиза можно ожидать 380-420 млн рублей за уикенд. Это примерно на одном уровне со стартовыми результатами картин ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН (390 млн) и МАЛЕФИСЕНТА (425 млн). ЗОЛУШКА же за все время проката освоила 612 млн (РФ + СНГ).

Российская комедия ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ (CRP) собрала примерно 7,8-8 млн рублей за вчерашний день. Таким образом за уикенд картина претендует на 55-60 млн рублей, что будет чуть больше, чем было у ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2 (45 млн рублей).

17.03.2017 Автор: Андрей Белый