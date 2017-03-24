Предварительная касса четверга: «Молокосос» – босс российского кинопроката

Отличных цифр в первый же день проката добился мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС (Fox). По предварительным и неофициальным данным, он освоил в четверг только на территории России примерно 68-70 млн рублей. Это более чем в два с половиной раза больше, чем было у ЗВЕРОПОЯ (26 млн) или МОАНЫ (22 млн).

Впрочем, сейчас не до конца понятно в каких регионах уже начались весенние каникулы. От этого во многом зависит прирост сборов мультфильма на выходных. В некоторых городах, например, Казани, Сургуте, Томске, Тольятти, Ижевске и других, они начались еще в понедельник. Не исключено, что где-то школьники ушли на отдых с четверга, но в большинстве городов каникулы начнутся все же только с понедельника.

В любом случае, БОСС-МОЛОКОСОС претендует на феноменальный результат. Даже по самым скромным прикидкам первый уикенд должен принести не менее 600 млн рублей, а это уже лучший результат среди всех мультфильмов Foх и лучший старт среди оригинальной анимации. Но, скорее всего, можно ожидать и цифр больше 700 млн рублей на территории России.

Около 25-26 млн рублей освоил триллер ЖИВОЕ (WDSSPR), что может дать 150-160 млн рублей за весь уикенд. Например, у ПРИБЫТИЯ на старте было 118 млн рублей (правда, за три дня).

А вот МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ (WDSSPR) собрали только 7-8 млн рублей, что в лучше случае даст только 60-65 млн рублей к концу воскресенья.

24.03.2017 Автор: Андрей Белый