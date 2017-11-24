Предварительные сборы четверга: лидерство захватывают «Коматозники»

По итогам четверга на первое место в российском прокате неожиданно выбилась картина КОМАТОЗНИКИ (WDSSPR), которая, по предварительным и неофициальным данным, освоила около 16 млн рублей на территории России. За весь уикенд релиз может претендовать на 85–90 млн рублей, что будет существенно больше по сравнению с НЕ ДЫШИ (56 млн), НЕРВ (57 млн), ПРОЧЬ (34 млн) и другими картинами.

Всего лишь на 2 млн рублей отстал другой триллер уикенда – СНЕГОВИК (UPI). Фильм собрал около 14–14,5 млн рублей, что может дать 90–95 млн рублей к концу воскресенья. Примерно такой же результат был у недавнего релиза прокатчика СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ. У прошлогодней ДЕВУШКИ В ПОЕЗДЕ было 112 млн рублей, правда стартовала она в праздничный уикенд.

Тем не менее главным претендентом на победу за весь уикенд является мультфильм ТАЙНА КОКО (WDSSPR). В активе нового релиза от студии Pixar примерно 11 млн рублей на территории России, что при пессимистичном раскладе даст 150–160 млн рублей, а при оптимистичном – около 200 млн. Два года назад ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР освоил на старте 130 млн рублей.

Наконец, комедия ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (СРР) завершила четверг с результатом в 10,5–11 млн рублей. Таким образом, за первые четыре дня релиз претендует на 75–85 млн рублей. Первая часть франшизы освоила 70 млн рублей, но она выходила в праздники.

ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ (САО) потеряла около 80% сборов относительно первого дня проката и сейчас показывает такой же результат, что и СНЕГОВИК – 14–14,5 млн рублей. В данном случае вполне возможно, что картина преодолеет рубеж в 100 млн рублей за уикенд и финиширует на второй строчке.

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24.11.2017 Автор: Андрей Белый