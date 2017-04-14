Предварительная касса четверга: «Форсаж 8» стартовал мощно, но хуже седьмой части

После худшего уикенда в году кассовые сборы в российском кинопрокате вновь могут преодолеть рубеж в 900 млн рублей, как это было три недели подряд в марте. Основную кассу кинотеатрам приносит сейчас ФОРСАЖ 8 (UPI). На счету фильма, по предварительным и неофициальным данным, около 143-147 млн рублей на территории России. В апреле 2015 года седьмая часть франшизы освоила на старте 170 млн рублей, увеличив затем их в 4,4 раза, до 753 млн за уикенд. В случае повторения такого множителя новинка может рассчитывать 630-650 млн рублей к концу воскресенья.

Несмотря на старт грозного конкурента, российская картина ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (BZL/FOX) отлично начала свой второй уикенд – по сравнению с первым днем проката наблюдается даже небольшой прирост сборов в 1-2%. На счету картины за четверг около 13 млн рублей и больше 210 млн рублей в России за восемь дней проката.

Остальные новинки проката не отличились высокими показателями. ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА (EXP) освоила 0,7-0,75 млн рублей за четверг, что может принести 5-6 млн рублей за уикенд. Комедия ОЙ, МАМОЧКИ (VLG) собрала не более 0,3 млн рублей, что даст 2-2,5 млн рублей за первые четыре дня.

14.04.2017 Автор: Андрей Белый