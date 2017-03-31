Предварительная касса четверга: «Призрак» и «Босс» идут вровень

В российском прокате за четверг сразу два фильма финишировали примерно с одинаковой кассой. ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (СРР), по предварительным и неофициальным данным, освоил около 50-52 млн рублей на территории России, тогда как БОСС-МОЛОКОСОС (FOX) – в пределах 48-50 млн рублей.

Впрочем, по итогам всего уикенда лидером должен стать мультфильм, который претендует на 360-390 млн рублей. Общая же касса БОССА приблизилась к рубежу в 880 млн рублей, а миллиардный рубеж будет преодолен в субботу.

ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ претендует на 290-310 млн рублей за четыре дня проката. ЛЮСИ в 2014 года, напомним, освоила 330 млн рублей в первый уикенд.

СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ (WDSSPR) освоили за вчерашний день 12-13 млн рублей, что может вывести третью часть франшизы на 100-110 млн рублей за уикенд (не считая превью-показов, которые принесли больше 30 млн рублей). Другой семейный релиз, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (UPI) заработал 5,5-6 млн рублей, что должно хватить для 40-45 млн рублей к концу воскресенья.

Еще одна новинка уикенда, триллер ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ (FOX), финишировал в четверг на третьей строчке с результатом в 16,5-17 млн рублей. По итогам уикенда картина претендует на 100-110 млн рублей.

31.03.2017 Автор: Андрей Белый