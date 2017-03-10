Предварительная касса четверга: «Конг» возглавил кинопрокат

Первое место по итогам четверга в российском проката заняла картина КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (САО), на счету которой, по предварительным и неофициальным данным, около 33-35 млн рублей. Напомним, что из-за антипиратских мер фильм развернулся во всю широту своего проката только в пятницу, поэтому множитель уикенда у него может несколько выше обычного. Таким образом релиз может претендовать на 230-250 млн рублей непосредственно за уикенд. На превью-показах в среду КОНГ освоил еще около 74-75 млн рублей.

ЛОГАН: РОСОМАХА (Fox) финишировал на второй строчке со сборами около 19,5-20 млн рублей, что может принести 135-150 млн рублей за второй уикенд. ЗВЕРОПОЙ (UPI) освоил около 13 млн рублей, что даст примерно 190-200 млн рублей.

Российская комедия ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ (СР) собрала 3,8-4 млн рублей, что может дать ей около 27-30 млн рублей за уикенд, не считая 18 млн, добытых за вторник и среду. Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2) после 12 млн в среду собрал за четверг еще 3,3-3,5 млн рублей. Таким образом непосредственно за уикенд картина претендует на 23-26 млн рублей.

10.03.2017 Автор: Андрей Белый