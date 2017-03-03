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Предварительная касса четверга: «Логан» и «Зверопой» стартуют ожидаемо хорошо

А вот релизы прошлых недель теряют очень много

Обе главные новинки нынешнего уикенда – ЛОГАН: РОСОМАХА и ЗВЕРОПОЙ –  стартовали в российском кинопрокате очень уверенно. Оба фильма, как и ожидалось, могут собрать более 300 млн рублей в свой первый уикенд.

Первую строчку заняла игровая картина ЛОГАН: РОСОМАХА (Fox), на счету которой за четверг, по предварительным и неофициальным данным, около 78-82 млн рублей на территории России. Это примерно на одном уровне с предыдущей частью франшизы ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС (79 млн). За весь уикенд новинка претендует на 360-400 млн рублей без учета стран СНГ, имея неплохие шансы установить рекорд стартовых сборов среди релизов франшизы. Сейчас он принадлежит тому же АПОКАЛИПСИСУ (384 млн рублей в России; 417 млн рублей в РФ + СНГ).

Борьба за первое место по итогам уикенда, судя по всему, будет идти до самого вечера воскресенья. Отлично стартовал и мультфильм ЗВЕРОПОЙ (UPI), в активе которого около 25-26 млн рублей за первый день. Это больше, чем было у МОАНЫ (21,8 млн) и ТРОЛЛЕЙ (16 млн). «Вилка» сборов за уикенд для мультфильма как обычно очень большая и варьируется от 330 млн до 380 млн рублей. При определенных обстоятельствах этого может хватить и для первого места за уикенд.

ЗОЛОТО (СР) освоило в минувший четверг только 1,7-1,8 млн рублей, чего хватит только для 12-14 млн рублей за весь уикенд.

Лидеры прошлой недели, ВЕЛИКАЯ СТЕНА (UPI) и ЗАЩИТНИКИ (CRP), заметно «просели» в сборах. За эти четыре дня они претендуют максимум на 24-28 млн рублей, что на 85-90% меньше по сравнению с предыдущим уикендом.

03.03.2017 Автор: Андрей Белый

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