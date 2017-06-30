Новости


Предварительная касса уикенда: «Гадкий я 3» стартовал заметно хуже «Миньонов»

Проигрывает новинка и «Тайной жизни домашних животных»

Новым лидером российского проката ожидаемо стала анимационная картина ГАДКИЙ Я 3 (UPI). Однако кассовые сборы новинки, судя по всему, окажутся существенно ниже ожиданий. По предварительным и неофициальным данным, релиз освоил около 114-118 млн рублей на территории России за четверг. Это меньше показателей не только МИНЬОНОВ (196 млн), но и ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (124 млн). Вторая часть ГАДКОГО Я 2 шесть лет назад освоила на старте 90 млн рублей.

Если предположить, что падения и приросты у ГАДКОГО Я 3 по ходу уикенда будут схожими с теми, что были у предыдущих частей франшизы, то новинка соберет на территории России к концу воскресенья только 460-480 млн рублей. Если взять за основу динамику ТАЙНОЙ ЖИЗНИ, то возможен вариант с 530-550 млн рублей. Но падение сборов относительно МИНЬОНОВ в любом случае будет очень существенным.

СИНЯЯ БЕЗДНА (VLG) освоила в минувший четверг около 3,1-3,2 млн рублей, чего хватило для четвертого места по итогам уикенда. За весь уикенд картина может претендовать на 15-16 млн рублей. Другая независимая новинка, 2:22 (PRD), финишировала на шестом месте с результатом в 2,2-2,3 млн рублей. Это может дать 10-11 млн рублей за первые четыре дня проката.

30.06.2017 Автор: Андрей Белый

Новости по теме:

Официальная касса России: у «Трансформеров» лучший старт Paramount с 2015 года

Предварительная касса четверга: «Трансформеры» стартовали хуже предыдущей части

Официальная касса России: «Тачки 3» показали второй старт анимации Pixar

Предварительная касса уикенда: «Тачки 3» стартовали чуть лучше второй части

Предварительная касса четверга: «Тачки 3» обогнали конкурентов


Самое читаемое

Субсидии уйдут 16 картинам

Фонд кино распределил господдержку 2017 года между проектами кинокомпаний-лидеров

Подробнее
Фонд также включил в свою сеть пять кинотеатров «Люксор»

Еще два российских проекта получат поддержку Eurimages

Подробнее
«Холодное танго» пока тоже не блещет

Касса четверга: «Трансформеры» первые, но старт слабее прошлой части

Подробнее
Лучшей картиной киносмотра признана китайская лента «Хохлатый ибис»

ММКФ-2017 назвал победителей

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 