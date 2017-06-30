Предварительная касса уикенда: «Гадкий я 3» стартовал заметно хуже «Миньонов»

Новым лидером российского проката ожидаемо стала анимационная картина ГАДКИЙ Я 3 (UPI). Однако кассовые сборы новинки, судя по всему, окажутся существенно ниже ожиданий. По предварительным и неофициальным данным, релиз освоил около 114-118 млн рублей на территории России за четверг. Это меньше показателей не только МИНЬОНОВ (196 млн), но и ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (124 млн). Вторая часть ГАДКОГО Я 2 шесть лет назад освоила на старте 90 млн рублей.

Если предположить, что падения и приросты у ГАДКОГО Я 3 по ходу уикенда будут схожими с теми, что были у предыдущих частей франшизы, то новинка соберет на территории России к концу воскресенья только 460-480 млн рублей. Если взять за основу динамику ТАЙНОЙ ЖИЗНИ, то возможен вариант с 530-550 млн рублей. Но падение сборов относительно МИНЬОНОВ в любом случае будет очень существенным.

СИНЯЯ БЕЗДНА (VLG) освоила в минувший четверг около 3,1-3,2 млн рублей, чего хватило для четвертого места по итогам уикенда. За весь уикенд картина может претендовать на 15-16 млн рублей. Другая независимая новинка, 2:22 (PRD), финишировала на шестом месте с результатом в 2,2-2,3 млн рублей. Это может дать 10-11 млн рублей за первые четыре дня проката.

30.06.2017 Автор: Андрей Белый