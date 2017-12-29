Предварительная касса четверга: «Джуманджи» сдержали «Движение вверх»

Последний уикенд года начался с неожиданных результатов. Ни одна из двух новинок российского кинопроката не смогла занять первое место по итогам четверга. В частности, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) расположилось на второй строчке. Картина заработала за вчерашний день, по предварительным и неофициальным данным, 24–25 млн рублей на территории России. В прошлом году ВИКИНГ начал свой прокат с 51,5 млн рублей.

Многие релизы прошлых недель уверенно продержались в начале своего второго уикенда благодаря началу зимних школьных каникул. Так, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (WDSSPR) потеряли всего лишь 20% от кассы предыдущего четверга и сохранили лидерство с результатом в 27,5–28 млн рублей. ФЕРДИНАНД (FOX) даже увеличил свою кассу на 9%, а ЕЛКИ НОВЫЕ (FOX/BZL) прибавили сразу 13%. У последнего фильма примерно одинаковая с ДВИЖЕНИЕМ ВВЕРХ касса за отчетный период.

Наконец, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА (NKI) освоили за минувший день около 20,5–21 млн рублей. Сравнивать с предыдущей частью будет некорректно, так как она полноценно стартовала уже в новогодние каникулы.

29.12.2017 Автор: Андрей Белый