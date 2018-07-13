Предварительная касса четверга: «Монстры на каникулах» уверенно возглавили прокат

Кассовые сборы в текущий уикенд существенно увеличились – новинки в прокате подобрались разножанровые, а значит, привлекающие разную аудиторию. Лидирующая позиция, впрочем, не вызывала сомнений – ее занял мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, на счету проекта 78–80 млн рублей на территории России, что может дать 380–420 млн рублей за весь уикенд. Предыдущая часть франшизы в октябре 2015 года собрала 345 млн рублей на старте.

НЕБОСКРЕБ (UPI) занял вторую строчку с результатом в 33–35 млн рублей. К концу воскресенья на счету релиза может оказаться 150–170 млн рублей, что лишь немногим будет меньше по сравнению с картиной РЭМПЕЙДЖ, но больше, чем у ГЛУБОКОВОДНОГО ГОРИЗОНТА за все время проката.

Российский фильм ужасов РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (СР) в четверг заработал примерно 8,5 млн рублей, что может вывести релиз на 38–42 млн рублей за первые четыре дня проката.

13.07.2018 Автор: Андрей Белый