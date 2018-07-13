Новости


Предварительная касса четверга: «Монстры на каникулах» уверенно возглавили прокат

«Небоскреб» на второй строчке

Кассовые сборы в текущий уикенд существенно увеличились – новинки в прокате подобрались разножанровые, а значит, привлекающие разную аудиторию. Лидирующая позиция, впрочем, не вызывала сомнений – ее занял мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, на счету проекта 78–80 млн рублей на территории России, что может дать 380–420 млн рублей за весь уикенд. Предыдущая часть франшизы в октябре 2015 года собрала 345 млн рублей на старте.

НЕБОСКРЕБ (UPI) занял вторую строчку с результатом в 33–35 млн рублей. К концу воскресенья на счету релиза может оказаться 150–170 млн рублей, что лишь немногим будет меньше по сравнению с картиной РЭМПЕЙДЖ, но больше, чем у ГЛУБОКОВОДНОГО ГОРИЗОНТА за все время проката.

Российский фильм ужасов РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (СР) в четверг заработал примерно 8,5 млн рублей, что может вывести релиз на 38–42 млн рублей за первые четыре дня проката.

13.07.2018 Автор: Андрей Белый

Новости по теме:

Официальная касса России: «Человек-муравей и Оса» собрал на 24% больше первой части

Предварительная касса уикенда: победил футбол

Предварительная касса четверга: «Человек-муравей» оживил кинопрокат

Официальная касса России: уикенд оказался самым слабым в нынешнем году

Кинопрокат РФ снова показал отрицательную динамику


Самое читаемое

Сериал был создан специально для видеосервиса Start.ru

Российский проект «Лапси» попал в основной конкурс фестиваля сериалов в Мельбурне

Подробнее
Киносмотр пройдет с 20 по 26 июля в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Горький fest» объявил программу

Подробнее
Новинка стала явным фаворитом проката

Касса четверга: новый «Человек-муравей» получает почти 90 млн рублей

Подробнее
В компании снова кадровые изменения

Андрей Селькин покидает «Люксор»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 