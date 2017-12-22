Предварительная касса четверга: «Джуманджи» вырвалась вперед

Лидером предпоследнего уикенда нынешнего года стала картина ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (WDSSPR), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 35–37 млн рублей за минувший четверг. К концу уикенда фильм может увеличить свою кассу до 240–280 млн рублей в зависимости от того, в каких количествах на проект подтянется семейная аудитория. На таком же уровне в прошлом году стартовали ПАССАЖИРЫ от того же прокатчика. В итоге тот фильм собрал около 1 млрд рублей.

ЕЛКИ НОВЫЕ (BZL/FOX) расположились на второй строчке с результатом в 23–24 млн рублей. В первый день проката фильм выступил практически на том же уровне, что и пятая часть франшизы год назад. Судя по всему, такими же будут цифры и за весь уикенд – около 170 млн рублей.

Около 10 млн рублей на счету мультфильма ФЕРДИНАНД (FOX), расположившегося на четвертом месте (вслед также за ЗВЕЗДНЫМИ ВОЙНАМИ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ). В предновогодние уикенды приросты у анимации на выходных обычно не такие большие, как это обычно бывает, но на 140–170 млн рублей проект все же претендует. Бóльшую часть сборов картина добудет уже на новогодних праздниках.

22.12.2017 Автор: Андрей Белый