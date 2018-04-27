Предварительная касса четверга: «Тренер» сохранил лидерство

Первую строчку по итогам минувшего четверга сохранила за собой спортивная драма ТРЕНЕР (СР), которая относительно прошлого четверга потеряла лишь немногим больше половины сборов. В активе картины около 21–22 млн рублей, что может дать 130–150 млн рублей за уикенд. Впрочем, предугадать приросты сборов непосредственно с четверга по воскресенье сейчас весьма затруднительно из-за рабочей субботы.

Среди новинок первое место неожиданно занял хоррор ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ (UPI), который собрал чуть больше 10 млн рублей на территории России. К концу воскресенья сумма сборов может увеличиться до 55–60 млн рублей и до 100–110 млн рублей – с учетом трех дополнительных выходных.

Уверенно стартовали и СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ (CRP), собравшие примерно 9 млн рублей за четверг. К концу первых майских праздников бокс-офис мультфильма может достичь даже 200 млн рублей, из которых больше половины придется на понедельник, вторник и среду.

Около 6–6,5 млн рублей освоил еще один российский фильм – ТАНКИ (FOX), занявший четвертое место в чарте. За первые четыре дня картина может собрать около 45–50 млн рублей и еще примерно столько же – за три дополнительных выходных.

27.04.2018 Автор: Андрей Белый