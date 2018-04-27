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Предварительная касса четверга: «Тренер» сохранил лидерство

«Правда или действие» лидирует среди новинок

Первую строчку по итогам минувшего четверга сохранила за собой спортивная драма ТРЕНЕР (СР), которая относительно прошлого четверга потеряла лишь немногим больше половины сборов. В активе картины около 21–22 млн рублей, что может дать 130–150 млн рублей за уикенд. Впрочем, предугадать приросты сборов непосредственно с четверга по воскресенье сейчас весьма затруднительно из-за рабочей субботы.

Среди новинок первое место неожиданно занял хоррор ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ (UPI), который собрал чуть больше 10 млн рублей на территории России. К концу воскресенья сумма сборов может увеличиться до 55–60 млн рублей и до 100–110 млн рублей – с учетом трех дополнительных выходных.

Уверенно стартовали и СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ (CRP), собравшие примерно 9 млн рублей за четверг. К концу первых майских праздников бокс-офис мультфильма может достичь даже 200 млн рублей, из которых больше половины придется на понедельник, вторник и среду.

Около 6–6,5 млн рублей освоил еще один российский фильм – ТАНКИ (FOX), занявший четвертое место в чарте. За первые четыре дня картина может собрать около 45–50 млн рублей и еще примерно столько же – за три дополнительных выходных.

27.04.2018 Автор: Андрей Белый

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