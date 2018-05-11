Предварительная касса четверга: «Такси 5» стартует вторым

Первую строчку в российском прокате в четверг легко удержал фантастический экшн МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR), в активе которого, по предварительным и неофициальным данным, около 62-65 млн рублей на территории России. Это на 77% меньше по сравнению со стартовым днем, но падение за весь уикенд будет существенно меньше. Релиз идет на 390-410 млн рублей.

Среди новинок в лидеры ожидаемо вышел фильм ТАКСИ 5 (СР). Французская экшн-комедия собрала около 10,5-11 млн рублей, что может принести только 65-70 млн рублей к концу воскресенья. Предыдущая часть франшизы выступила гораздо сильнее – 156 млн только за первый уикенд. Лучше в свое время стартовал и перезапуск ПЕРЕВОЗЧИКА – 97 млн рублей.

Триллер АНОН (PRD) получил за вчерашний день 2,5-2,6 млн рублей, что даст ему около 15-16 млн рублей за весь уикенд. Хоррор ИСТЕРИЯ (MG) собрал около 1,5-1,6 млн рублей и претендует на 10-11 млн рублей за первые четыре дня проката.

11.05.2018 Автор: Андрей Белый