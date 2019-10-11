Предварительная касса четверга: «Гемини» стартует в рамках ожиданий

Первое место в российском кинопрокате по итогам прошедшего четверга заняла картина ДЖОКЕР (САО). По предварительным данным фильм собрал 53 млн рублей. При благоприятном исходе за весь уикенд фильм, таким образом, может претендовать на 300 млн рублей. Лучшей из новинок стал фантастический боевик режиссера Энга Ли − ГЕМИНИ (CPP). За первый день проката фильм заработал около 26 млн рублей, что позволит фильму рассчитывать примерно на 160-180 млн рублей за уикенд.



Повторив показанный неделей ранее результат, американо-китайский мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI) заработал 13,5 млн рублей, что по итогам уикенда должно вылиться примерно в 200 млн рублей сборов. Вполне возможно, что по итогам двух недель проката проекту покорится планка в 500 млн рублей сборов на территории России.



Стартовый день комедии с Дмитрием Нагиевым ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (CRP) принес фильму 6 млн рублей, что при самом благоприятном исходе даст 45-50 млн за уикенд. Новый проект Вуди Аленна ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (VLG) стартовал в рамках ожиданий и освоил за четверг 3,5 млн рублей, что даст примерно 20-25 млн за четыре дня проката.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

11.10.2019 Автор: Георгий Романов