Касса четверга: в лидерах «Омерзительная восьмерка»

Пока основная часть российских стационарных кинотеатров ждет своего часа, чтобы открыться, в стране работает все больше кинотеатров драйв-ин. Эти автокинотеатры показывают в основном хиты прошлых лет. Потому не случаен тот факт, что лидером кассовых сборов четверга, 18 июня, стал фильм Квентина Тарантино ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА (CP) 2015 года. По предварительным данным ЕАИС, на один единственный сеанс этой картины было продано 54 кинобилета, принесших 64,8 тыс. рублей. Лента лидирует с большим отрывом.

Второе место у фильма Джима Джармуша ПАТЕРСОН (AONE). Единственный сеанс этой картины принес 35,2 тыс. рублей. На него было продано 44 кинобилета. На третьем месте по итогам дня − прошлогодняя лента с Джонни Деппом ВО ВСЁ ТЯЖКОЕ (EXP), получив одним сеансом 9,6 тыс. рублей. На этот сеанс было продано 16 билетов.

Четвертым стал итальянский проект ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ: НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ (PLK). На ее единственный сеанс было продано 33 кинобилета, принесших в кассу 8,52 тыс. рублей. Замкнул пятерку триллер ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ (SPPR), который показали трижды. Релиз собрал 7,85 тыс. рублей, на него было продано 30 кинобилетов.

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19.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС