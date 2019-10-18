Предварительная касса четверга: «Малефисента» уверенно возглавила прокат

Первое место по итогам прошедшего четверга в российском кинопрокате уверенно заняла МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным диснеевская сказка заработала 75,5 млн рублей. Такой старт позволяет рассчитывать на финальные сборы не меньше 550 млн рублей, что позволит обойти первую часть франшизы, которая в 2014 года за уикенд собрала 450 млн рублей.



Триллер ОНИ (EXP) пока разочаровывает рынок. За четверг картина заработала всего 1,5 млн рублей, что должно вылиться в 7-9 млн рублей по итогам четырех дней проката. Фильм уступил не только холдоверам прошлой недели, но и другой новинке − ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (CPF). Комедия смогла занести себе в актив 1,6 млн рублей и вполне может рассчитывать оказаться выше соперника и по итогам всего уикенда. Пока новинки занимают 7 и 8 строчки чарта.



В десятке лучших оказался и перезапуск культовой МАТРИЦЫ (MRS). Релиз заработал 1,1 млн рублей со средней посещаемостью 9 человек на сеанс. В июле, перезапуск другого культового фильма БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ за четверг имел в своём активе 2,6 млн рублей со средней посещаемостью 31 человек на сеанс.



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18.10.2019 Автор: Георгий Романов