Предварительная касса четверга: «Люди Икс» идут хуже предшественника

Первое место по итогам минувшего уикенда в российском кинопрокате заняла картина ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС (Fox). По предварительным и неофициальным данным, в ее активе около 47-48 млн рублей, что существенно ниже по сравнению с предыдущей частью франшизы АПОКАЛИПСИС (78,5 млн). За весь уикенд картина претендует только на 230-240 млн рублей, тогда как у того же АПОКАЛИПСИСА было 384 млн рублей, а у ДНЕЙ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО – 327 млн рублей.
Существенно хуже ожиданий рынка, даже несмотря на негативный скандал последней недели, стартовала картина РОКЕТМЕН (CPP). На счету фильма около 5,1-5,2 млн рублей, что даст только 28-30 млн рублей к концу воскресенья (без учета превью-показов). У фильма худшая наработка на сеанс среди первой пятерки фильмов.
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07.06.2019 Автор: Андрей Белый
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