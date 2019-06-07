Предварительная касса четверга: «Люди Икс» идут хуже предшественника

Первое место по итогам минувшего уикенда в российском кинопрокате заняла картина ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС (Fox). По предварительным и неофициальным данным, в ее активе около 47-48 млн рублей, что существенно ниже по сравнению с предыдущей частью франшизы АПОКАЛИПСИС (78,5 млн). За весь уикенд картина претендует только на 230-240 млн рублей, тогда как у того же АПОКАЛИПСИСА было 384 млн рублей, а у ДНЕЙ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО – 327 млн рублей.

Существенно хуже ожиданий рынка, даже несмотря на негативный скандал последней недели, стартовала картина РОКЕТМЕН (CPP). На счету фильма около 5,1-5,2 млн рублей, что даст только 28-30 млн рублей к концу воскресенья (без учета превью-показов). У фильма худшая наработка на сеанс среди первой пятерки фильмов.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

07.06.2019 Автор: Андрей Белый