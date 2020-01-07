Итоги декабря в кинопрокате: финальный рывок

По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в декабре 2019 года составили 5,112 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем месяцем ранее и на 0,80% больше, чем в декабре прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $80,865 млн, т. е. рост в отношении ноября составил 10,94%, а рост в отношении декабря прошлого года − 6,47%.

В декабре зрители ходили в кино чаще, чем месяцем ранее: российские кинотеатры продали 19,863 млн билетов, что на 8,59% больше, чем в ноябре, но на 1,91% меньше, чем в декабре 2018 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ наблюдается похожая, но не аналогичная картина: рост относительно показателей ноября 2019-го и относительно цифр прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в декабре 2019 года 5,728 млрд рублей и привлекли 22,771 млн зрителей. Это на 13,25% и 12,51% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с декабрем 2018-го рост бокс-офиса составил 4,56%, а посещаемости − 3,12%. За декабрь 2019-го кинотеатры России и СНГ получили $90,613 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы подросли на 10,44%, а в сравнении с прошлым месяцем − на 14,54%.

Самыми кассовыми релизами этого месяца стали фильмы ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (CRP), ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR), ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR), а также анимационный проект ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (WDSSPR).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Мы на Яндекс.Дзене

07.01.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова