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Предварительная касса уикенда: «Фантастические твари» собрали около 800 млн рублей

Картина стартовала лучше предыдущей части

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА (САО) легко возглавили российский кинопрокат, собрав при этом более 75% всего бокс-офиса за уикенд. По предварительным и неофициальным данным, релиз освоил около 790-795 млн рублей на территории России. Это на 21-22% лучше по сравнению с картиной 2016 года, которая в свой первый уикенд собрала 652 млн рублей. Кроме того, это лучший старт среди релизов студии Warner Bros. Ранее рекорд принадлежал ОТРЯДУ САМОУБИЙЦ с 747,5 млн рублей.

На втором месте оказалась БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (Fox), в активе которой почти 110 млн рублей в третий уикенд. Общая касса проекта уже более 760 млн рублей только в России.

Среди независимых новинок уикенда впереди картина ОЦЕПЕНЕВШИЕ ОТ СТРАХА (CPRG), на счету которой 8,5 млн рублей. СОНАТА (NKI) освоила 5 млн рублей, тогда ХОЛОДНАЯ ВОЙНА (СР) – только 4,5 млн рублей.

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19.11.2018 Автор: Андрей Белый

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