Итоги февраля 2020 года в кинопрокате России и СНГ

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в феврале 2020 года составили 5,278 млрд рублей, что на 31,6% меньше, чем месяцем ранее, но зато на 29,7% больше, чем в феврале прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $84,050 млн, т. е. в отношении января рынок снизился на 34,5%, зато вырос в отношении февраля прошлого года на 36,1%.

В феврале зрители ходили в кино чаще, чем январе: российские кинотеатры продали 21,435 млн билетов, что на 26,6% меньше, чем месяцем ранее, но на 34,5% больше, чем в феврале 2019 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ схожая картина: рост кассы относительно показателей января 2020-го и февраля прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в феврале 2020 года 5,654 млрд рублей и привлекли 23,181 млн зрителей. Это на 30,7% и 26,0% меньше, чем было месяцем ранее. По сравнению с февралем 2019-го рост бокс-офиса составил 30,5%, а посещаемость – на 35,1%. За февраль 2020 года кинотеатры России и СНГ получили $89,870 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы выросли на 36,8%, а в сравнении с прошлым месяцем − упали на 33,8%.

Самым кассовым релизом этого месяца стала драма ЛЕД 2 (SPPR).

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06.03.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова