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Предварительная касса уикенда: «Красавица и чудовище» на первой строчке

Но главный сюрприз на уикенде – «Сплит»

Прошедший уикенд выдался очень удачным как для многих новинок, так и для рынка в целом. Общая касса за четыре дня составила свыше 900 млн рублей.

Лидером уикенда предсказуемо стала КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ (WDSSPR), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 340 млн рублей на территории России. Это меньше, чем было, например, у МАЛЕФИСЕНТЫ (425 млн) или ДОМА СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН (390 млн). ЗОЛУШКА в свое время собрала только 164 млн рублей (РФ + СНГ), но фильм до этого долгое время шел в превью, так что сравнение не совсем корректное.

Главную же сенсацию сотворил СПЛИТ (UPI). На счету фильма набралось около 240-245 млн рублей только за первый уикенд. Позади остались все хорроры с мистической составляющей (ЗАКЛЯТИЕ, АСТРАЛ, ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ), не говоря уже о хоррор-триллерах, которые в России никогда не пользовалась большим спросом. Из удачных примерно можно отметить разве что НЕ ДЫШИ с 56 млн на старте. Предыдущая работа М. Найта Шьямалана, ВИЗИТ, собрала только 19 млн рублей в первый уикенд.

Еще одна крупная новинка уикенда, российская комедия ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ, освоила за отчетный период примерно 70-72 млн, что чуть меньше по сравнению с стартовым результатом картины ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (78 млн рублей), но больше, чем, например, у ДНЯ ДУРАКА или ПРИЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ.

20.03.2017 Автор: Андрей Белый

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