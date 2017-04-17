Предварительная касса России: «Форсаж 8» легко переходит рубеж в 700 млн

ФОРСАЖ 8 (UPI) без какого-либо сопротивления со стороны конкурентов штурмом взял первое место российского бокс-офиса, собрав по предварительным и неофициальным данным около 705 млн рублей. Пока это лучший старт года. С учетом стран СНГ кассовые сборы фильма вырастают до 800 млн, однако точная цифра будет известна только к вечеру и тогда будет понятно какое конкретно место новая часть автомобильной франшизы от студии Universal займет в иерархии лучших стартов фильмов за всю историю – либо седьмое, либо восьмое. В России предыдущая часть ФОРСАЖА в апреле 2015 года освоила за первый уикенд 753,3 млн рублей (857 млн в РФ + СНГ). Новинка сработала чуть хуже: ее сборы ниже примерно на 6%.

По предварительным и неофициальным данным ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (BZL/FOX) по итогам второго уикенда в России сумело пополнить свою копилку еще примерно на 123–125 млн, что всего на 15% ниже стартовой кассы. Общие сборы фильма после двух уикендов составляют примерно 325 млн рублей. Вместе со сборами из стран СНГ общий бокс-офис картины к понедельнику должен составит около 340 млн рублей.

В десятку лидеров по итогам уикенда в России удалось попасть еще одной новинке: драме ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА. По предварительным и неофициальным данным в активе этого релиза компании «Экспонента» около 5,8 млн рублей, а вместе со сборами стран СНГ эта сумма вырастает до 6,2 млн.

17.04.2017 Автор: Артур Чачелов