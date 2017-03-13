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Предварительная касса уикенда: «Конг» впереди с ощутимым отрывом

«Т2 Трейнспоттинг» уступил «Любви с ограничениями»

Новым лидером российского кинопроката стала картина КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (CAO). По предварительным и неофициальным данным, касса проекта на территории России составила за минувший уикенд 275-280 млн рублей. Это лишь немногим меньше результатов картин ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ (292 млн) и ГОДЗИЛЛА (295 млн). При этом с учетом превью-показов в среду на счету КОНГА существенно больше – 350-355 млн рублей.

На второй строке, как и неделей ранее, разместился мультфильм ЗВЕРОПОЙ (UPI) с примерной кассой в 170-175 млн рублей. Это ровно половина от выручки фильма в первый уикенд. Всего на счету анимации уже больше 720 млн рублей в России.

ЛОГАН: РОСОМАХА (Fox) потерял относительно предыдущего уикенда куда больше – около 68% сборов. Четырехдневка принесла картине примерно 140 млн рублей в России, а общая касса проекта достигла 760 млн рублей. Уже сейчас это лучший результат в истории франшизы ЛЮДИ ИКС (не считая ДЭДПУЛА).

Картины ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ (СР) и Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2) (WDSSPR) в четверг финишировали с одинаковыми кассовыми сборами (3,8 млн рублей), но на выходных российская лента вышла вперед, ее сборы за уикенд составили 31-32 млн рублей. Тогда как зарубежный сиквел собрал 28-29 млн рублей.

13.03.2017 Автор: Андрей Белый

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