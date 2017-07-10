Предварительная касса уикенда: «Человек-паук» легко выиграл уикенд

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (WDSSPR) уверенно занял в российском кинопрокате первое место по итогам прошедшего уикенда. По предварительным и неофициальным данным, кассовые сборы фильма составили около 420-425 млн рублей на территории России. Это существенно больше, чем было у предыдущего фильма про супергероя – НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (307 млн рублей). Впрочем, это на четверть меньше, чем у прошлогоднего ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ (552 млн).

Стоит также отметить, что больше 29% от всей кассы за уикенд пришлись на первый день проката. Это больше, чем было у того же ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ (28%) или недавних ТРАНСФОРМЕРОВ (27%). То есть, поклонники киновселенной Marvel и киноманы составили очень большую долю зрителей фильма.

Отечественный мультфильм СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (CRP) освоил за отчетный период примерно 22-23 млн рублей, что хватило для четвертого места в чарте. Стартовый результат меньше, чем был у НЕОБЫКНОВЕННОГО ПУТЕШЕСТВИЯ СЕРАФИМЫ (29 млн).

Около 12,5 млн рублей на счету хоррора ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (EXP), который расположился на пятой строчке. Среди фильмов подобного жанра от «Экспоненты» это третий (или даже второй, в зависимости от финальных цифр) старт в истории прокатчика.

10.07.2017 Автор: Андрей Белый