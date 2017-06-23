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Предварительная касса четверга: «Трансформеры» стартовали хуже предыдущей части

Картина собрала более 120 млн рублей

Вышедшие в этот четверг ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ (СРР) стартовали хуже предыдущей части франшизы. По предварительным и неофициальным данным, на счету картины за прошедший день около 123–126 млн рублей на территории России. Тогда как ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ в 2014 году собрала в первый четверг 158 млн рублей (173 млн с учетом СНГ). Таким образом, падение кассы составило 22–23%. За весь уикенд новинка может рассчитывать в России на 520–540 млн рублей и на 560–580 млн в РФ + СНГ.

Российская картина ХОЛОДНОЕ ТАНГО (WDSSPR) освоила только 1,6-1,7 млн рублей, чего хватило для шестого места за отчетный период. Это чуть больше, чем было недавно у АННЫ КАРЕНИНОЙ: ИСТОРИИ ВРОНСКОГО (1,1 млн). Однако сумма сборов за уикенд, вполне вероятно, и здесь не достигнет и 10 млн рублей.

23.06.2017 Автор: Андрей Белый

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