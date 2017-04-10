Предварительная касса уикенда: «Время первых» ударно провел выходные

После неудачного старта в четверг российская картина ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (BZL/FOX) показала феноменально высокие приросты на выходных. По итогам уикенда фильм освоил на территории России около 145-150 млн рублей, что в 11,5 раз больше сборов четверга. Для примера, ЛЕДОКОЛ в свое время к концу уикенда увеличил кассу первого дня в 10 раз, что уже считалось необычно высоким показателем. Более того, у ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ был солидный (более 10%) прирост бокс-офиса в воскресенье, что для игровой картины также необычно и явно сигнализирует о хорошем «сарафане». Так или иначе, новинка выступила на 17-18% лучше того же ЛЕДОКОЛА (124,6 млн) и на одном уровне с 28 ПАНФИЛОВЦАМИ (154 млн).

Другая новинка уикенда, комедия УЙТИ КРАСИВО (САО), освоила в свой первый уикенд около 42-43 млн рублей. Примерно с таким же результат стартовали НЕСНОСНЫЕ БОССЫ (47 млн рублей с учетом СНГ).

Остальные новинки освоили даже меньше 10 млн рублей на старте. Российская картина ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ (NKI) стартовала с результатом в 6-6,5 млн рублей. Хоррор БАЙБАЙМЭН (VLG) заработал 7,5-8 млн рублей, а драма ПОСЛЕДСТВИЯ (LUX) ограничилась 8-8,5 млн рублей.

10.04.2017 Автор: Андрей Белый