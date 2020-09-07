Предварительная касса уикенда: «Довод» уходит за 180 млн рублей

Абсолютным лидером кассовых сборов России по итогам прошедшего уикенда стал фантастический триллер ДОВОД (CAO). По данным системы ЕАИС на 8 утра понедельника, 7 сентября, лента собрала почти 182 млн рублей. Эти цифры не окончательные, более точная сумма будет известна к вечеру. ДОВОД аккумулировал 71% всей кассы уикенда, которая благодаря ему в посткарантинные времена впервые превысила 260 млн рублей.

При том, что в России возобновили работу только 55% кинотеатров, первый уикенд ДОВОДА принес больше, чем первый уикенд ДЮНКЕРКА летом 2017 года (141 млн рублей) и лишь немного не дотянул до стартовых показателей НАЧАЛА в 2010 году (216 млн рублей с СНГ). Очевидно, что кассовый потенциал ленты далеко не исчерпан и по мере открытия кинопроката в новых регионах она будет добирать свое.

Второе место досталось еще одной новинке недели − молодежному фэнтези-хоррору НОВЫЕ МУТАНТЫ (WDS). Проект, судя по данным ЕАИС, получил чуть больше 29 млн рублей. То есть чуть меньше, чем неделю назад было у стоявшей тогда на втором месте ГРЕНЛАНДИИ (MG). Сейчас у фильма-катастрофы с Джерардом Батлером за уикенд набралось около 13,4 млн рублей (на 56% меньше кассы недельной давности). Впрочем, такое падение мягче предполагаемого. По итогам выходных лента заняла четвертое место, ее общая касса составляет почти 107 млн рублей.

Около 20 млн рублей (то есть всего на 48% меньше, чем неделю назад) по итогам выходных оказалось в активе ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ (NKI). Российский фантастический экшн на втором уикенде выступил лучше ожидаемого − и все благодаря семейной аудитории, которая с приходом осени вернулась в города. По данным ЕАИС, по прошествии 10 дней в кинотеатрах лента Джаника Файзиева собрала 74,3 млн рублей.

Замыкает пятерку лидеров корейский экшн ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZLD). По данным ЕАИС, на прошедших выходных эта картина собрала 2,7 млн рублей, увеличив свою общую кассу до 30,2 млн. Это четвертый результат для южнокорейских полнометражных художественных фильмов за всю историю российского проката, третий по величине − среди всех релизов компании «ПРОвзгляд» и лучший для нее в 2020 году.

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07.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС