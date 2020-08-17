Предварительная касса уикенда: «Красотка в ударе» стартует с результатом около 10 млн рублей

Российский кинопрокат продолжает постепенно приходить в себя после многомесячного простоя, однако процесс идет медленнее ожидаемого. Общие кассовые сборы уикенда, как и продажи билетов, все равно растут: за прошедший уикенд кинотеатры страны аккумулировали в общей сложности около 60 млн рублей, реализовав почти 205 тыс. кинобилетов.

Лидером кассовых сборов стала новинка − российская комедия КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR). По предварительным данным ЕАИС, актуальным на утро понедельника, лента собрала 9,61 млн рублей. Это на 6% больше, чем было у лидера прошлого четверга, триллера НЕИСТОВЫЙ. Сам НЕИСТОВЫЙ (VLG), судя по данным ЕАИС, опустился на второе место, собрав на выходных 6,14 млн рублей. Это на 33% меньше, чем было у него неделю назад. Общая касса триллера с Расселом Кроу сейчас составляет 21,08 млн рублей.

В тройку лидеров российского проката вошел семейный проект ДУМАЙ КАК СОБАКА (MG). По данным ЕАИС, выходные принесли фильму 4,94 млн рублей, что позволило обойти еще одну новинку − НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК (CAO), в активе которого 4,71 млн. Замыкает пятерку лидеров фильм ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG), собравший за уикенд 4,37 млн. Это всего на 14% меньше, чем было неделю назад. Общая касса фильма, по данным ЕАИС, сейчас составляет 26,79 млн рублей.

В первую десятку также попали и другие новинки: фантастическая драма МОЙ СОЗДАТЕЛЬ (CPF, 3,7 млн рублей), боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ (EXP, 3,1 млн рублей) и хоррор ЧАС ДЬЯВОЛА (MG, 2,4 млн рублей).

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17.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС