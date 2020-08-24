Предварительная касса уикенда: «Гренландия» побеждает с большим отрывом от конкурентов

В российском посткарантинном прокате появился первый большой хит. Его появление, как и продолжающийся процесс открытия кинотеатров после многомесячной остановки работы, стали залогом роста кассы. За выходные прокат аккумулировал около 81,5 млн рублей, что примерно на 26% больше, чем было неделю назад. Количество проданных билетов тоже выросло и составило почти 287 тыс. Абсолютным лидером уикенда стал драматический фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ (MG), собравший около 36% всей кассы выходных. По предварительным данным ЕАИС, известным к утру понедельника, 24 августа, сборы картины составили 29,6 млн рублей.

Еще одна крупная новинка уикенда − корейский экшн ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZLD) − стартовала с второго места. На счету этого проекта, по предварительным данным, 8,23 млн рублей. Такой старт можно считать достаточно успешным, ведь первый фильм франшизы, вышедший в 2016 году, собрал схожую сумму (8,82 млн рублей) по результатам всего проката.

Третье место и четвертое места у других новинок − криминальной драмы АГЕНТ ЕВА (VLG) и мультфильма ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ (NKI). Проект «Вольги», по данным ЕАИС, собрал 7,529 млн рублей, и это меньше, чем было у НЕИСТОВОГО. Такой результат для релиза стал следствием непростого конкурентного окружения. Мультфильм же, по данным ЕАИС, получил 4,19 млн. На миллион меньше досталось другому новому анимационному проекту − КУРИНЫЙ ЗАБЕГ (TNL), который в результате стал шестым.

Лидер прошлого уикенда, КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR), опустился сразу на пятое место. Лента, по данным ЕАИС, собрала за второй уикенд 3,77 млн рублей, что на 61% меньше, чем было неделю назад. Общая касса проекта к понедельнику составили около 18 млн рублей. Еще один заметный отечественный проект − новинка под названием ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (MGS) − закончил уикенд с результатом в 1,7 млн рублей.

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24.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС