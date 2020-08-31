Предварительная касса уикенда: «Вратарь галактики» лидирует, но сборы скромнее ожидаемых

Российский кинопрокат продолжает медленно выходить из спячки. Прошедший уикенд снова показал рост сборов, но до прежних кассовых достижений пока очень далеко. По данным ЕАИС, площадки заработали в общей сложности 116,8 млн рублей, что на 30% больше, чем было неделю назад. Лидером кассовых сборов России по итогам уикенда стал фантастический экшн ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NKI), занявший 35% рынка. По данным системы ЕАИС, актуальным на 8 утра (МСК) понедельника, в активе этого проекта 36,1 млн рублей. Эти цифры далеки от ожидаемых: несмотря на активную промокампанию зрителей в кино пришло меньше, чем могло бы.

Лидер прошлой недели, фильм ГРЕНЛАНДИЯ (MG), стал вторым, но отстал от ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ всего на чуть-чуть. Лента, судя по данным ЕАИС, за выходные получила 29,9 млн рублей, то есть практически столько же, сколько неделю назад. Такой результат можно назвать настоящим успехом. Всего же, за 10 дней проката в активе картины образовалось почти 79 млн рублей.

Всего на 22% просели сборы у обладателя третьего места топа − корейского экшна ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZLD). По данным ЕАИС, на прошедших выходных эта картина собрала 7,3 млн рублей, увеличив свою общую кассу до 22,9 млн. До 17 млн рублей подросли общие сборы криминальной драмы АГЕНТ ЕВА (VLG), которая по итогам выходных собрала около 5,2 млн.

Места с пятого по седьмое плотной группой заняли новинки уикенда. Байопик ТЕСЛА (MG) получил 3,8 млн рублей, хоррор НЕ ВХОДИ (PIFD) − 3,68 млн, а комедия БИЛЛ И ТЕД (PRD) − 3,66 млн.

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31.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС