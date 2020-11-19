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Предварительная касса четверга: «Афера по-голливудски» стала лучшей из новинок

Однако лидером остается «Непосредственно Каха»

По предварительным данным, лидером четверга вновь стала российская комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP). Релиз записал на свой счет еще около 15 млн рублей и претендует на 120-130 млн рублей по итогу всего уикенда. Общие сборы фильма Виктора Шамирова уже более 300 млн рублей.

Лучшей из новинок стала комедия АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (VLG). Фильм с Робертом Де Ниро и Морганом Фриманом в главных ролях смог заработать порядка 4,5 млн рублей, что может дать 30-35 млн рублей на исходе недели. На стартовых цифрах проекта, несомненно, сказался сильный холдовер, который оттянул на себя внимание молодежной аудитории. 

Подростковый хоррор КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ (SPPR) в первый день проката заработал приблизительно 1,4 млн рублей. Такой результат позволит релизу рассчитывать на 9-10 млн рублей на конец уикенда.

Совсем неважно пока идут дела у российских жанровых проектов. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (MGS) смогли показать результат 1,2 млн рублей, а БЕГ (CPR) − 0,7 млн рублей. Теперь они могут рассчитывать лишь на 9 и 5 млн рублей за четыре дня проката соответственно. 

Еще одна новинка, мультфильм СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (NKI) стартовал с отметки в 1 млн рублей. Учитывая семейный множитель, анимационный релиз вполне может рассчитывать на 18-20 млн рублей по итогу уикенда.

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19.11.2020 Автор: Георгий Романов

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