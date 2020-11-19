Предварительная касса четверга: «Афера по-голливудски» стала лучшей из новинок

По предварительным данным, лидером четверга вновь стала российская комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP). Релиз записал на свой счет еще около 15 млн рублей и претендует на 120-130 млн рублей по итогу всего уикенда. Общие сборы фильма Виктора Шамирова уже более 300 млн рублей.

Лучшей из новинок стала комедия АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (VLG). Фильм с Робертом Де Ниро и Морганом Фриманом в главных ролях смог заработать порядка 4,5 млн рублей, что может дать 30-35 млн рублей на исходе недели. На стартовых цифрах проекта, несомненно, сказался сильный холдовер, который оттянул на себя внимание молодежной аудитории.

Подростковый хоррор КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ (SPPR) в первый день проката заработал приблизительно 1,4 млн рублей. Такой результат позволит релизу рассчитывать на 9-10 млн рублей на конец уикенда.

Совсем неважно пока идут дела у российских жанровых проектов. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (MGS) смогли показать результат 1,2 млн рублей, а БЕГ (CPR) − 0,7 млн рублей. Теперь они могут рассчитывать лишь на 9 и 5 млн рублей за четыре дня проката соответственно.

Еще одна новинка, мультфильм СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (NKI) стартовал с отметки в 1 млн рублей. Учитывая семейный множитель, анимационный релиз вполне может рассчитывать на 18-20 млн рублей по итогу уикенда.

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19.11.2020 Автор: Георгий Романов