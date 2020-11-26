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Предварительная касса четверга: Амбициозные новинки проиграли комедии «Непосредственно Каха»

«Искусственный интеллект» и «На острие» показали примерно одинаковый результат

Несмотря на старт достаточно амбициозных новинок, лидерство уже третий четверг подряд удерживает российская комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP). Проект собрал около 6,5 миллионов рублей и к концу уикенда имеет шансы  достичь полумиллиардной отметки.

Две главные новинки уикенда ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (CAO) и НА ОСТРИЕ (CP)  выступили практически одинаково и, по нашим данным, заработали около 4 млн рублей. Пока немного впереди комедия с Мелиссой Маккарти, но, возможно,официальные данные будут в пользу российского релиза. Такой результат позволяет обеим картинам рассчитывать на 28-32 млн рублей по итогам уикенда. Очевидно, что средняя посещаемость в 5 человек на сеанс - не тот результат на который рассчитывали как кинотеатры, так и дистрибьюторы.

Семейный релиз ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (VLG) записал на свой счет примерно 1,4 млн рублей и может рассчитывать на 18-20 млн рублей за четыре дня проката, благодаря высокому множителю, свойственному проектам семейной направленности.

Хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ (EXP), по предвартельным данным, показал результат в 1,1 млн рублей. К концу уикенда в копилке фильма будет 7-8 млн рублей. Примерно на такой же результат идет и проект ГРАНЬ ВРЕМЕНИ (NKI).Правда, скорее всего в итоговой таблице он будет ниже конкурента.

С результатом 0,9 млн рублей замкнула десятку лучших еще одна новинка, триллер ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА (MG). Он может рассчитывать на 5-6 млн рублей по итогам выходных.

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26.11.2020 Автор: Георгий Романов

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