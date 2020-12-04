Предварительная касса четверга: Мелодрама «Трое» стала лучшей из новинок

Как и неделю назад, в тройке лучших релизов четверга оказались НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP), ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (CAO) и НА ОСТРИЕ (CP). Правда в конце недели кого-то из них из топ-3 может сместить мультфильм ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (NKI), который пока на седьмом месте, с результатом 0,8 млн рублей. Но за счет семейного множителя он может заработать порядка 18-20 млн рублей.



Пока же лучшей из новинок является расположившаяся на четвертой строчке чарта россиийская мелодрама ТРОЕ (WDS). Проект с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд, по нашим данным, показал результат около 1,5 млн рублей и можент рассчитывать на 10-12 млн рублей на конец недели.



Достаточно неожиданно в десятку лучших ворвалась еще одна новинка, хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ (KNLG). На счету фильма приблизительно 0,8 млн рублей и восьмое место в таблицы лучших релизов четверга. Этот результат позволяет надеяться на 5-6 млн рублей за четыре дня проката.



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04.12.2020 Автор: Георгий Романов