Предварительная касса четверга: невероятный успех комедии «Непосредственно Каха»

Отечественный прокат умудряется удивлять даже в тяжелых пандемийный условиях. Комедия Виктора Шамирова НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP) показала феноменальную заполняемость в 44 человека на сеанс и с результатом порядка 46 млн рублей уверенно возглавила таблицу лучших релизов четверга. Сейчас очень трудно предположить как релиз поведет себя дальше, но по всей видимости ему вполне по силам преодолеть даже 200-миллионный рубеж по итогу уикенда. Напомним, что после возобновления проката в августе, результат лучшего стартового дня и лучшего уикенда принадлежит боевику Кристофера Нолана ДОВОД (CAO) и равен 39 и 193 млн рублей соответственно. Удасться ли киноверсии популярного веб-сериала обойти голливудский блокбастер пока главная интрига недели.



Вторую строчку чарта занял комедийный ужастик ДИЧЬ (UPI), однако 4,4 млн рублей в первый день проката - это несколько ниже чем можно было ожидать от данного релиза. Впрочем, учитывая такой мощный старт конкурента, неудивительно, что остальные релизы остались несколько в тени. Всего же за четыре дня проката, фильм с Винсом Воном в главной роли, может рассчитывать на 30-32 млн рублей.



Около 3 млн рублей заработал еще один отечественый проект, фильм Алексея Учителя ЦОЙ (CPR). Это почти в два раза меньше, чем было у другого фильма в котором фигурировал персонаж музыканта Виктора Цоя ЛЕТО. Подобный результат позволит релизу к концу недели занести в свою копилку порядка 18-20 млн.



Уверенно начала свой прокат Датская драма ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (CPF). И по наработке на сеанс и по заполняемости фильм Томаса Винтерберга уступил во всей первой десятке только лидеру. Всего же на счету релиза 2,6 млн рублей и вполне реальная перспектива заработать 15-17 млн рублей за четыре дня проката.



Последней новинкой попавшей в наш чарт стала анимационная работа АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (MG). На счету мультфильма приблизительно 0,8 млн рублей, что должно дать около 8 млн рублей по итогу уикенда.



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13.11.2020 Автор: Георгий Романов