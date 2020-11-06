Предварительная касса четверга: новинки стартуют ниже ожиданий

По предварительным данным, в четверг лидерство сохранило семейное фэнтези ВЕДЬМЫ (CAO) с результатом около 10 млн рублей. С учетом семейного множителя проект вполне может записать на свой счет около 70-75 млн рублей в свой второй уикенд.



На второй строчке расположилась самая кассовая из новинок, военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (СР). На счету отечественного проекта приблизительно 5 млн рублей, что может вылиться в 30-35 млн рублей за четыре дня проката. Не совсем те цифры, которые можно ожидать от релиза подобного масштаба. Впрочем, надо помнить, что фильм стартовал в праздничную среду, которая стала премьерным днем для большинства новинок этой недели.



Еще один российский релиз, хоррор КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (VLG), занял четвертую позицию в чарте лучших релизов четверга. Показав результат в 3,5 млн, ужастик может рассчитывать на 22-25 млн рублей на конец уикенда. Оба отечественных релиза показали среднюю заполняемость в 5 и 6 человек на сеанс соответственно.



Анимационная работа КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (NKI) результатом 1,3 млн рублей заняла шестое место в таблице, устпив главному конкуренту за детскую аудиторию, работающему вторую неделю ПОВЕЛИТЕЛЮ ДРАКОНОВ (VLG). Теперь франко-китайский мультфильм может рассчитывать примерно на 15 млн рублей к концу уикенда.



Триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (SPPR) показал самую низкую заполняемость среди первой десятке релизов - 3 человека на сеанс. Однако, достаточно широкая роспись позволила ему занять восьмую строчку чарта. В копилке у проекта 0,8 млн рублей. Имеется перспектива закончить неделю с результатом 5-6 млн рублей.



Последней новинкой, попавшей в десятку лучших, стал боевик ВЫБИВАЯ ДОЛГИ (EXP). Правда, заработанные им в четверг 0,7 млн рублей вряд ли позволят добраться даже до 5 млн рублей по итогу недели.

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06.11.2020 Автор: Георгий Романов