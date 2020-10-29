Предварительная касса четверга: Лидерство ожидаемо захватывают «Ведьмы»

С результатом 17,5 млн рублей, лидерство чарта захватывает фильм Роберта Земекиса ВЕДЬМЫ (CAO). Подобный результат позволяет релизу рассчитывать на 100-120 млн рублей за весь уикенд. В последний раз кассу более 100 млн рублей за четыре дня проката показывал еще в сентябре СТРЕЛЬЦОВ (CP).



Вторую строчку занял ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR), чей официальный прокат также начался в четверг. У фильма около 5,8 млн рублей, что должно дать 35-40 млн рублей к вечеру воскресения. Неделю назад, в формате превью у проекта с Робертом Де Ниро в главной роли был отличный множитель, но на этой неделе у фильма слишком много конкурентов за семейную аудиторию, чтобы его повторить.



На третьей строчке расположился немецкий анимационный фильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (VLG) с результатом порядка 3 млн рублей. Это может дать 40-45 млн за уикенд, что будет лучше результата первого уикенда другого мультфильма прокатчика СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG), который на этой неделе замкнул десятку лучших релизов четверга.



Отечественный хоррор ВДОВА (СР) стартовал с четвертого места заработав приблизительно 2,3 млн рублей, что должно вылиться в 13-15 млн рублей за уикенд. Правда, вполне вероятно, что в Хэллоуин, который выпал в этом году на субботу, результаты всех фильмов ужасов будут выше обычного и это позволит проекту заработать больше.



Еще один хоррор ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА (PRD) начал свой прокат скромнее. Заработанных 0,9 млн рублей хватило, чтобы подняться на седьмую строчку таблицы. За четыре дня проката копилка фильма должна будет пополниться на 6-7 млн рублей.



Перевыпуск культового фильма Стенли Кубрика СИЯНИЕ (INK) показал результат в 0,8 млн рублей, что почти в два раза меньше, чем заработал тремя неделями ранее БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ (INK). Проекту также сыграет на руку день всех святых, но вряд ли ли его касса окажется выше 3-4 млн рублей за уикенд.



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29.10.2020 Автор: Георгий Романов