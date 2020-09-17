Предварительная касса четверга: «После. Глава 2» набирает ход

Лидером четверга стала экранизация бестселлера ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG). Новинка привлекла в среднем 27 человек на сеанс и заработала порядка 30 млн рублей. Эти цифры на 13% лучше старта предыдущей части франшизы, выходившей чуть больше года назад. Впрочем, не стоит забывать, что это фанатский проект, что должно обусловить не самый высокий множитель уикенда. Скорее всего, за четыре дня фильм заработает около 100-120 млн рублей. Это наверняка позволит ему остаться на вершине чарта.



Фантастический триллер ДОВОД (CAO) пополнил свою копилку приблизительно 15 млн рублей, что за весь уикенд обещает порядка 90-100 млн рублей. Уже в пятницу фильм преодолеет 500-миллионный рубеж.



Приключенческая картина МУЛАН (WDS) записала на свой счет около 8 млн рублей. Подобный результат не позволяет проекту рассчитывать более чем на 50-60 млн рублей за уикенд. Впрочем, семейная аудитория может активизироваться именно сейчас. Тогда фильм получит более привычный для подобного продукта множитель, чем на прошлой неделе. В этом случае ему может покориться и отметка в 70 млн рублей.



Социальный хоррор АНТЕБЕЛЛУМ (CP) не вызвал ажиотажа у целевой аудитории и заработал всего около 2 млн рублей. С таким результатом можно рассчитывать на 10-12 млн рублей на конец недели. В то же время, в формате превью стартовал другой хоррор, ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP), который не сильно отстал от собрата по жанру и записал на свой счет 1,5 млн рублей, при этом показав почти втрое лучшую среднюю посещаемость. Фильм "Экспоненты" может рассчитывать на 7-8 млн рублей за отчетный период.



Еще две новинки, боевик ЛЬВИЦА (MG) и мультфильм КО-КО-КО! (MG), привлекли всего по 3 человека на сеанс, но если анимационный проект еще возьмет свое на выходных за счет семейной аудитории и попробует добраться до отметки в 4 млн рублей, то экшн-фильм с Меган Фокс в главной роли, скорее всего, к концу недели покажет результат в 2 млн рублей.

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17.09.2020 Автор: Георгий Романов