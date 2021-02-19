Предварительная касса четверга: «Конек-Горбунок» всех обскакал

Лидером четверга с явным преимуществом стал семейный проект КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR). Фильм Олега Погодина заработал в стартовый день около 26 млн рублей и вполне может рассчитывать на результат более 200 млн рублей за четыре дня проката, даже при условии, что суббота на этой неделе не явялется выходным днем.

Комедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS) показала результат около 2,6 млн рублей и расположилась на четвертой строчке чарта. Недавно, с похожих цифр начинала свой прокат другая отечественная комедия − СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ. Тогда ей удалось взять за уикенд чуть более 19 млн рублей, приблизительно на эти цифры можно рассчитывать и сейчас.

Пятое место заняла еще одна российская комедия − БАТЯ (CP). Проект стартовал в формате превью, но тем не менее, получив в четверг более 1 тысячи сеансов. Заработанные им 2,4 млн рублей к воскресению выльются в 15-17 млн рублей.

Драма МАВРИТАНЕЦ (MG) записала на свой счет чуть более 2 млн рублей, показав неплохую заполняемость в 10 человек на сеанс. С таким результатом фильм с Джоди Фостер и Бенедиктом Камбербэтчем сможет рассчитывать на 12-14 млн рублей по итогам уикенда.

Наряду с лидером чарта, лучшую заполняемость зала в 14 человек на сеанс показал хоррор ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD). Перезагрузка некогда популярной франшизы заработала 1,7 млн рублей и теперь может пополнить свою копилку на 10-12 млн рублей в конце недели.

Последней новинкой, попавшей в чарт лучших релизов четверга, стала черная комедия РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF). Датская картина записала на свой счет 1,4 млн рублей и заняла восьмую строчку таблицы. С таким резульататом в конце уикенда он освоит порядка 8-10 млн рублей.

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19.02.2021 Автор: Георгий Романов